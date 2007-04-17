Суддя КС Станік готова віддати половину знайденого СБУ майна

Суддя-доповідач у справі щодо конституційності указу Президента про розпуск парламенту Сюзанна СТАНІК спростовує усі звинувачення на свою адресу у можливих корупційних діях і не збирається заявляти про свій самовідвід.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала, виступаючи на засіданні Конституційного Суду.

За словами С.СТАНІК, регламент КС передбачає можливість самовідводу судді Консттуційного Суду, і суддя не може брати участі у розгляді справи, якщо є підстави сумніватись в його об’єктивності.

С.СТАНІК розповіла, що на підставі публікацій у ЗМІ про начебто її участь та участь її близьких у незаконних операціях купівлі-продажу квартир Служба безпеки України провела перевірку. Зокрема, вона нагадала, що вчора в. о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив про те, що Служба розпочала ретельну перевірку цієї інформації.

У відповідь на це С.СТАНІК заявила, що ті підозри, які висловив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, не відповідають дійсності й опублікована ним інформація є неправдивою.

«Якщо це є, і він (В.НАЛИВАЙЧЕНКО – УНІАН) знає, де це є (маються на увазі, зокрема, квартири – УНІАН), то я з вами готова поділитися: половина буде вам, а половина мені», - сказала С.СТАНІК.

Вона також розповіла, що вчора на адресу голови КС Івана ДОМБРОВСЬКОГО від В.НАЛИВАЙЧЕНКА надійшов лист, у якому повідомляється про можливі корупційні дії з боку С.СТАНІК, що можуть містити ознаки злочину. У зв’язку з цим В.НАЛИВАЙЧЕНКО просить І.ДОМБРОВСЬКОГО сприяти СБУ у здійсненні перевірки цієї інформації, сказала суддя-доповідач.

Крім цього, за словами С.СТАНІК, уже сьогодні також на ім’я голови КС надійшов лист від Президента України. За її словами, у цьому листі Президент Віктор ЮЩЕНКО за результатами перевірки СБУ просить І.ДОМБРОВСЬКОГО вжити усіх необхідних заходів.

Враховуючи все це, С.СТАНІК ще раз заявила, що в СБУ немає жодних підстав розповсюджувати таку інформацію і звинувачувати її у корупційних діях.

С.СТАНІК заявила, що, виходячи з цього, жодних дій щодо самовідводу вона не збирається робити і планує продовжувати свою роботу з розгляду справи про указ Президента.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня керівник СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що Служба безпеки України має попередню інформацію щодо отримання одним із близьких родичів судді Конституційного Суду України С.СТАНІК певної кількості нерухомості та земельних ділянок на суму майже 12 млн. дол.

Сьогодні, 17 квітня, КС розпочав розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів щодо конституційності Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня. Суддя-доповідач – С.СТАНІК.

Президент В.ЮЩЕНКО у листі до голови КС І.ДОМБРОВСЬКОГО пропонує вжити заходів для забезпечення об`єктивності й неупередженості Конституційного Суду.

У листі Президент звертає увагу, що за результатами перевірки, здійсненої Службою безпеки України, встановлені факти, які можуть бути охарактеризовані як корупційні діяння з боку судді Конституційного Суду України, що «об`єктивно відіграє ключову роль під час підготовки і розгляду справи стосовно відповідності Конституції України Указу Президента України від 2 квітня 2007 року № 264 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України». У зв`язку з цим СБУ надіслала голові КС лист з проханням розібратися у цій ситуації.

«До того ж є підстави вважати, що в процесі відкриття провадження у згаданій справі, визначенні судді-доповідача, призначенні справи до розгляду мали місце порушення Регламенту Конституційного Суду України», – наголошує В.ЮЩЕНКО.