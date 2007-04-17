Українські депутати ледь не влаштували бійку у Страсбурзі

Партія регіонів ретельно готувалася дати бій Ющенку в Страсбургу. Вперше на сесію ПАРЄ, куди зазвичай їздять дублери делегатів, приїхав зоряний склад донецької еліти: Раїса Богатирьова, Борис Колесников, Сергій Клюєв, Юхим Звягильський, Олександр Стоян, Микола Янковський і Віктор Тихонов та інші, повідомляє Українська правда.

Готовність Палацу Європи до приїзду Віктора Януковича перевіряв особисто віце–прем`єр Володимир Рибак, який потрапив до Страсбургу коштом бізнесмена Колеснікова.

Отряд глави уряду добирався до місця призначення двома чартерними рейсами. У списку пасажирів цього буржуазного транспорту можна було побачити і Петра Симоненка.

У перший день перебування української делегації на сесії, присвячений роз`яснювальній роботі, більше за всіх постраждали доповідачки Моніторингового комітету Ханна Северінсен і Рената Вольвенд. Ці дві дами готували проект резолюції щодо подій в Україні, і гості переконували їх так завзято, що ледь не побилися.

Сергій Головатий, намагався зберегти обличчя перед європейськими колегами і при цьому опонувати Ющенку. “Доповідь, яку ви готуєте, має бути збалансована. Якщо є негативні дії зі сторони коаліції, то маєте показати і негативні дії з боку президента...”

Ольга Герасим’юк, запропонувала, вписати в резолюцію ПАРЄ слова: "Вибори можуть бути єдиним виходом з ситуації".

Конфлікт загострився під час виступу представника блоку Тимошенко Григорія Немирі, який довго і одноманітно почав розповідати, що рішення ПАРЄ має бути "збалансованим і нейтральним".

– Ей, я теж хочу виступити! – втрутився Звягільський.

Через кілька секунд від Герасим`юк пролунала заява, що вихід з кризи може бути "політико–правовий".

– Та жуліки ви! На чолі з Ющенком! – обурився Борис Колесніков, який пояснив пізніше, що президент спеціально нагнітає пристрасті навколо Конституційного суду заявами про тиск, щоб потім не підкорятися рішенню КС. – Про що ви говорите?! Рішення може бути або політичне, або правове, а не "політико–правове"!

Слова про "жуликів" не сподобалися Олені Бондаренко з блоку Тимошенко – Якщо ми жулики, то ви – бандити!

– За бандитів я буду подавати до суду! – тепер не витримав Колесников, який почав було навіть підводитися з місця, але його взявся заспокоювати Сергій Клюєв.

Однак Колесников не збирався залишати це поле бою:

– Що ви зробили, коли ваша Юля була при владі? Поводилися чисто як "жульйо", влаштували репресії! Де у вас там борці за демократію, якщо навколо самі рейдери!

Северінсен і Вольвенд, повідомили, що мусять закруглятися, бо поспішають. Але до них звернувся Сергій Клюєв, який почав просити, вказуючи на Раїсу Богатирьову:

– Це – лідер коаліції, пліз, дайте їй слово!

Дослухати її залишилася тільки одна з доповідачок – інша пішла далі на зустрічі за своїм графіком.