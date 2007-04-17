Конституційний суд погодився працювати в поті чола

Конституційний Суд України ухвалив рішення працювати у пленарному режимі кожного дня, поки не буде винесено рішення по поданню 53 народних депутатів щодо відповідності Конституції указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення було прийнято за пропозицією судді-доповідача Сюзанни СТАНІК.

Голова КС Іван ДОМБРОВСЬКИЙ зауважив, що Суд працюватиме стільки, скільки буде необхідно. «Завершимо 18-го (квітня) – питання зніметься… Не завершимо – будемо розглядати до 27 травня», - сказав він.

Як відомо, згідно із законом про КС, питання, визначені як невідкладні, мають бути розглянуті протягом місяця.