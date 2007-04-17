Янукович лякає Ющенка імпічментом

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ допускає початок процедури імпічменту Президента в разі визнання неконституційним указу Віктора ЮЩЕНКА про розпуск парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ЯНУКОВИЧА, «якщо дочекаємося рішення Конституційного Суду, й воно буде не на користь указу Президента – звичайно, це матиме негативні наслідки для Президента В.ЮЩЕНКА. І, як один із можливих варіантів, - варіант імпічменту», - сказав прем`єр.

Разом із тим В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що уряд і коаліція не є прихильниками економічної та політичної дестабілізації в країні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 квітня, КС почав розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів щодо конституційності Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня. Суддя-доповідач – С.СТАНІК.

Конституційний Суд України ухвалив рішення працювати в пленарному режимі щодня, поки не буде винесена ухвала.

Як відомо, згідно із законом про КС, питання, визначені як невідкладні, мають бути розглянуті впродовж місяця.