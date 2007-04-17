Рада Європи щодо України займе позицію ”ні вашим, ні нашим”

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Рене ван дер ЛІНДЕН підкреслює, що Рада Європи може допомогти Україні, але не займатиме нічиєї позиції у конфлікті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент ПАРЄ заявив сьогодні у Страсбургу після зустрічі з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. «Ми можемо допомогти Україні, але ми не будемо займати нічию сторону», - сказав президент ПАРЄ.

Він висловив сподівання, що конфлікт буде вирішено в законних рамках. «Ми повинні виключити, щоб конфлікт вирішувався на вулицях», - сказав Президент ПАРЄ. Він також зазначив, що політичні партії України мають розуміти можливу відповідальність за такий розвиток подій.