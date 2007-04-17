Волков - Я ж казав Ющенку: Віктор Андрійович, майте совість!

Олександр Волков, "директор-розпорядник" парламенту епохи Леоніда Кучми на дострокових виборах робитиме ставку на Партію регіонів, хоча три роки тому підтримував помаранчевих. Принаймні, так він сказав в інтерв`ю Українській правді.

Судячи з усього, Волков серйозно розчарувався в лідерах помаранчевого табору. У інтерв`ю він багато і розлого говорив, зокрема про те, що Ющенко не дотримує своїх обіцянок.

Так було з прем`єрством Тимошенко:

«Перед виборами президента сиділи я, Ющенко, Тимошенко і Діма Босов (російський бізнесмен, якого часто називають "кур`єр Березовського").

Тоді Ющенко пообіцяв, що внесе Тимошенко на пост прем`єр-міністра. Більше того, у Тимошенко з Ющенком про це було підписано угоду. Але відразу після президентських виборів Ющенка поміняв свою думку і захотів призначити прем`єром Порошенко.

І я особисто виступав у ЗМІ і звертався до нього: "Віктор Андрійович, ви повинні дотриматися слова, яке ви дали Майдану і дали особисто нам, коли ми сиділи у вас і обговорювали це питання".

Але після цього Ющенка подзвонив мені, б***, і відмовляв підтримувати Тимошенко: "Саша, я тобі дуже прошу, не підтримуй її. Навіщо це тобі? Ті знаєш, яка у мене проблема з моїми хлопцями?". Я – живий свідок цього!»

Так само, запевняє Волков, було і з гарантіями для Березовського:

«Я був свідком того, як Ющенко особисто обіцяв Березовському по телефону. Березовській його запитав: "Коли я можу приїхати на Україну?". І Ющенко йому відповів: "Я запрошую тебе на інавгурацію".

(Підвищує голос) Але, б***, як ви пам`ятаєте, на інавгурацію приїхала тільки його дружина, яка зупинилася у мене удома! Самого Березовського в країну не пустив Ющенко, який перед інавгурацією узяв у підпорядкування всіх силовиків.

...Березовский мені дзвонив і говорив: "Саша, ну ти до нього підійди і запитай, є у нього совість?".

На що я йому сказав: "Борис Абрамович, совісті немає!". І я через парламент збирав підписи під зверненням до Ющенка, і неодноразово дзвонив Віктору Андрійовичу.

Я говорив: "Віктор Андрійович, майте совість! Мало того, що людина на вашу демократію (переходить на крик) витратила більше 40 мільйонів доларів, але ви ж просто дали йому слово, б***!"