Янукович витягнув козир з рукава

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ пояснює, що уряд не виконує Указ Президента про дострокові вибори, оскільки вважає його підзаконним актом.

Про це прем’єр заявив сьогодні, відповідаючи на запитання депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи, передає кореспондент УНІАН.

“Указ Президента – це підзаконний акт. Головним законом є Конституція. Всі громадяни, в тому числі Президент, повинні виконувати Конституцію”, - сказав прем’єр, зазначивши, що так його проконсультували його юристи.

Прем’єр також додав, що уряд готовий виконувати указ Президента, якщо Конституційний Суд визнає його таким, що відповідає Конституції.

“Коли КС розгляне, якщо указ буде визнаний конституційним, уряд і я будемо виконувати указ Президента, якщо ні, якщо буде визнано, що він прийнятий з порушенням Конституції, тоді політична відповідальність буде Президента, він буде нести відповідальність за порушення закону України. Це висновок, який ми отримали від юридичних консультантів, і такий висновок ми отримали від провідних компаній світу”, - сказав прем’єр.