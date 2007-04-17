В Європі вважають, що Ющенко з Януковичем можуть домовитися

Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ заявляє, що політична криза в Україні має бути розв’язана у рамках конституційних норм і на засадах демократії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільного підходу разом з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ до журналістів у Брюсселі.

Також Ж.БАРРОЗУ наголосив на необхідності пошуку політичного рішення для розв’язання внутрішньої кризи в Україні. З цього приводу він зазначив, що Президент В.ЮЩЕНКО сьогодні йому «дав абсолютно чітко зрозуміти», що на політичному рівні зараз напрацьовуються відповідні механізми.

«Я, зі свого боку, спонукав Президента України до пошуку вирішення ситуації, зважаючи на верховенство права і демократичні засади», - сказав Ж.БАРРОЗУ.

При цьому він наголосив, що в умовах демократії немає таких ситуацій, з яких не можна вийти, приймаючи політичні рішення.

Ж.БАРРОЗУ висловив переконання, що вихід із ситуації, яка склалася дійсно можна знайти.

Він нагадав, що мав зустрічі з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ 27 березня, і, крім сьогоднішньої зустрічі, бачився з Президентом В.ЮЩЕНКОМ на початку березня.

«Я бачу, що всі українські лідери хочуть бачити для України європейське майбутнє. І я дійсно вірю, що у доброму дусі абсолютно реально знайти рішення, яке відповідатиме законам, Конституції і політичним домовленостям», - заявив Ж.БАРРОЗУ.

Він підкреслив, що позиція Європейської комісії – на користь стабільності і демократії, і що це саме той мессидж, який він хоче чітко донести до України.