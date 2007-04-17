У Страсбурзі Януковича розпинали за Калашнікова

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що Партія регіонів не змогла виключити народного депутата Олега КАЛАШНІКОВА зі своїх лав лише через те, що поки не провела свого з’їзду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це український прем’єр і лідер Партії регіонів заявив сьогодні у Страсбурзі, відповідаючи на запитання депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи.

“Що стосується О.КАЛАШНІКОВА, я перший вніс пропозицію про виключення цього депутата з лав Партії регіонів, і це питання можна вирішити виключно на з’їзді партії, але з’їзд ще не відбувся”, - сказав прем’єр.

Він також зазначив, що засуджує будь-які дії, у тому числі народних депутатів, які заважають представникам ЗМІ виконувати свої професійні обов’язки (йдеться про інцидент за участю О.КАЛАШНІКОВА і знімальної групи телеканалу СТБ – УНІАН).

Коментуючи на прохання депутатів ситуацію із програмою “Толока” на Першому національному телеканалі, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що це питання ухвалювалося “головою цієї компанії”. “Це було колегіальне рішення цієї компанії”, - сказав прем’єр, додавши, що уряд не може, за українським законодавством, давати вказівки керівникам телекомпаній.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня вранці на УТ-1 не вийшов в ефір повтор програми «Толока» за участю лідерів опозиції Юлії ТИМОШЕНКО та В’ячеслава КИРИЛЕНКА. Того ж дня президент Першого національного Віталій ДОКАЛЕНКО повідомив, що вихід “Толоки” призупинено. Він призначив службове розслідування, звинувативши ведучого програми Віктора ПАВЛЮКА у прихованій рекламі опозиції.