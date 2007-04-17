Янукович: бути в опозиції корисно, якщо недовго

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає корисним перебування в опозиції, якщо цей процес не затягується надовго.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні під час виступу в Страсбурзі на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.

«Перебування в опозиції допомогло мені побачити і зрозуміти багато речей. Отож, бути в опозиції – корисно, якщо цей процес, звісна річ, не дуже затягується», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр ще раз підкреслив, що його уряд діє і діятиме відповідно до Конституції і законодавства України, забезпечуючи політичну та економічну стабільність.

«Ми зробимо все від нас залежне для подальшого розвитку демократії в Україні. Я не можу сказати, що досконало опанував наукою «демократія». Я ще вчуся і не приховую цього», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.