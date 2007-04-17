Голова Європарламенту відкрито підтримав Ющенка

Голова Європейського парламенту Ганс-Герт ПОТТЕРІНГ підтримує ідею проведення дострокових парламентських виборів В Україні як механізм врегулювання політичної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Європарламенту заявив сьогодні на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ у Брюсселі після завершення їх зустрічі.

«Я думаю, що вибори і є тим необхідним механізмом для того, щоб зрозуміти волю народу», - зазначив він, підкресливши, що Європейський парламент буде підтримувати будь-яке рішення народу.

В цьому контексті голова Європарламенту закликав всіх впливових фігурантів політичного процесу в Україні зробити свій внесок у мирне і правове врегулювання ситуації.

Також Г.ПОТТЕРІНГ заявив, що Європарламент особливо підтримуватиме Президента України Віктора ЮЩЕНКА у його намірах врегулювати ситуацію в Україні.