Голова Європарламенту відкрито підтримав Ющенка
16:08, 17 квітня 2007Політика
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Поттерінг зробив заяву у Брюсселі
|Голова Європейського парламенту Ганс-Герт ПОТТЕРІНГ
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Європарламенту заявив сьогодні на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ у Брюсселі після завершення їх зустрічі.
«Я думаю, що вибори і є тим необхідним механізмом для того, щоб зрозуміти волю народу», - зазначив він, підкресливши, що Європейський парламент буде підтримувати будь-яке рішення народу.
В цьому контексті голова Європарламенту закликав всіх впливових фігурантів політичного процесу в Україні зробити свій внесок у мирне і правове врегулювання ситуації.
Також Г.ПОТТЕРІНГ заявив, що Європарламент особливо підтримуватиме Президента України Віктора ЮЩЕНКА у його намірах врегулювати ситуацію в Україні.
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