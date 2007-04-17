Ющенко скоротив візит до Великої Британії

Запланований раніше дводенний робочий візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Великої Британії скорочено і глава держави повертається до України сьогодні пізнього вечора.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.ЮЩЕНКО у британському місті Кардіфф бере участь у заключній презентації України та Республіки Польща на засіданні Виконкому УЄФА щодо здобуття права приймати фінальну частину Чемпіонату Європи у 2012 році з футболу.

Візит В.ЮЩЕНКА вирішено скоротити у зв’язку з тим, що заплановані спільні заходи президентів України та Польщі завершуються сьогодні ввечері.