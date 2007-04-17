Ющенко скоротив візит до Великої Британії
16:53, 17 квітня 2007Політика
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Президент повернеться в Київ пізно ввечері
Запланований раніше дводенний робочий візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Великої Британії скорочено і глава держави повертається до України сьогодні пізнього вечора.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.ЮЩЕНКО у британському місті Кардіфф бере участь у заключній презентації України та Республіки Польща на засіданні Виконкому УЄФА щодо здобуття права приймати фінальну частину Чемпіонату Європи у 2012 році з футболу.
Візит В.ЮЩЕНКА вирішено скоротити у зв’язку з тим, що заплановані спільні заходи президентів України та Польщі завершуються сьогодні ввечері.
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