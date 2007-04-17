В автокатастрофі загинув соратник Януковича

Сьогодні в автомобільній аварії загинув генеральний директор Старокраматорського машинобудівного заводу Олег Єременко.

Як повідомило "Острову" джерело в Краматорську, трагедія сталася у першій половині дня в районі міста Новомоськовськ Дніпропетровській області. Олег Єременко і його водій загинули на місці. Охоронець, який залишився в живих зараз знаходиться у важкому стані. Подробиці інциденту з`ясовуються.

Цю інформацію підтвердив прес-секретар ДОО Партії регіонів Ігор Чичасов. Керівник СКМЗ був членом Партії регіонів і членом політради Краматорської міської організації ПР.