Луценко прирівняв Станік до вчителя-педофіла

Лідер Народної самооборони Юрій Луценко заявляє, що просить президент відкликати суддів КС, оскільки будь-яке рішення Конституційного суду буде неморальним.

Про це Луценко заявив на прес-конференції у вівторок.

"Я ставлю підпис (під зверненням) після заяви СБУ. Я і так сумнівався в об’єктивності розгляду у КС, бо чув про серйозні підстави сумніватися у безкорисності і професійності прийняття рішень з різних боків", - зазначив Луценко.

"Але коли офіційне керівництво СБУ звинувачує найближчих людей судді-доповідача у корупції, то я не уявляю, як може після цього бути моральним, справедливим і прийнятним будь-яке рішення, яке буде прийнято. Не важливо, на яку користь, я не знаю, яким воно буде, але воно буде неморальним!" – наголосив Луценко.

"Чому доля 48 мільйонів людей має вирішуватись суддею, яка прямо звинувачена керівництвом СБУ у хабарництві в особливо крупних розмірах за останні дні перед прийняттям доленосного для українського народу рішення?" – спитав Луценко.

"Дружина Цезаря повинна бути поза підозрами. Дружина Долганова і подруга дружини Кучми такою не є", - наголосив він.

"Я хотів би запитати, чи хтось з вас віддасть свою дитину вчителю, який підозрюється в педофілії? Чи хтось віддасть провести операцію батьку на серце лікарю, який нібито страждає на епілепсію? – спитав він.

Луценко вкотре підкреслив, що єдиним прийнятним і демократичним шляхом виходу з кризи є проведення виборів.

"Українська правда"