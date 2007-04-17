Блок Тимошенко не визнає ніякого рішення КС

Блок Юлії Тимошенко не визнає будь-якого рішення Конституційного Суду у справі про конституційність Указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Про це заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Наша політична сила, розуміючи стан, в якому зараз перебуває Конституційний Суд, не визнає рішення Конституційного Суду. І ми вважаємо, що вирішувати справу політичної кризи може тільки народ на позачергових виборах. Я вважаю, що ніякого рішення КС в цій ситуації просто не потрібно – ні на користь одного, ні на користь іншого. Це не розв’яже політичну кризу, а, навпаки, її посилить до повної конфронтації. Суд не повинен бути учасником врегулювання цього конфлікту», - сказав Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому лідер БЮТ зазначила, що Конституційний Суд не може ухвалити об`єктивного рішення. «Зараз Конституційний Суд нагадує політичну тусовку. Він був сформований за політичною приналежністю, а не за професійними ознаками», - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що в КС один суддя призначений за квотою КПУ, двоє – за квотою СПУ, двоє – за квотою Партії регіонів, троє суддів – «дісталися у спадок від КУЧМИ» і троє – за квотою Президента Віктора ЮЩЕНКА. «У такому складі Конституційний Суд не може бути арбітром», - вважає лідер БЮТ.