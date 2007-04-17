Луценко: серед наших немає таких, хто платить за місце

Лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО заявляє про бездоганність виборчого списку кандидатів у депутати від громадянського руху.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Народна самооборона», сформувавши список, продемонструвала зразок відсутності людей, які платять гроші за місце», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, Давид ЖВАНІЯ та інші представники списку «переконані в ідеології» громадянського руху. «У нас є бідні і багаті люди. Але немає позаідеологічних людей і людей, які йдуть для отримання депутатського імунітету. У «Народній самообороні» немає жодного стороннього інвестора або кандидата в депутати, хто б не поділяв ідеології громадянського руху», - пояснив Ю.ЛУЦЕНКО.