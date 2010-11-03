Тігіпко зізнається, що розраховував на більше

Партія «Сильна Україна» очікувала на кращий результат на місцевих виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні у Кабінеті міністрів України лідер «Сильної України», віце-прем’єр-міністр Сергій ТІГІПКО.

«Одне можу сказати, що таке двояке у мене ставлення до цих виборів, тому що, з одного боку, ми за тиждень до виборів чітко бачили свої рейтинги – ми були третіми за рейтингами, бачили тенденції, і вони повинні були зростати», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, результат, який «Сильна Україна» отримала на місцевих виборах 31 жовтня, партію задовольнити не може. «Він менший, ніж те, що ми очікували, говорімо відверто», - зазначив С.ТІГІПКО. При цьому, за його словами, враховуючи те, що партії «Сильна Україна» - лише 10 місяців, це дуже високий результат.

Як сказав С.ТІГІПКО, його партія буде представлена у 20 обласних радах, а 13 мерів міст також представляють «Сильну Україну».

«Я вважаю, що результат, якщо дивитися на це, дійсно непоганий», - зазначив С.ТІГІПКО.