Дніпропетровська ТВК досі не опрацювала жодного протоколу

Дніпропетровська міська територіальна виборча комісія не опрацювала жодного протоколу за результатами голосування на виборах міського голови та міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила член міськвиборчкому Світлана КОРДЮК.

За її словами, сьогодні комісія лише завершує опрацювання протоколів за результатами виборів до Дніпропетровської обласної ради.

С.КОРДЮК зазначила, що районні виборчі комісії мають доставити ще 8 протоколів.

«За іншими результатами – виборами до міської ради та міського голови - протоколи ще не надходили», - повідомила член Дніпропетровського міськвиборчкому.

У Дніпропетровську нараховується 429 виборчих дільниць.

За попередніми даними, у виборах 31 жовтня у Дніпропетровську взяли участь близько 36% виборців від загальної кількості включених до списків.