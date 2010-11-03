Бютівець каже, что ПР і КПУ «валять» передвиборчу програму Януковича

Народні депутати від Партії регіонів і Комуністичної партії України не підтримали соціальні законопроекти, положення яких відповідають передвиборчій програмі Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, про це заявив народний депутат з фракції БЮТ, член Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ.

Він заявив, що сьогодні на засіданні парламентського комітету з питань соціальної політики і праці члени провладної більшості відхилили два соціальні законопроекти, в основу яких були покладені передвиборчі обіцянки В.ЯНУКОВИЧА.

За словами депутата, один із них - законопроект №7184 про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям, авторами якого є члени фракції БЮТ А.ПАВЛОВСЬКИЙ та Олександр СОЧКА. За словами А.ПАВЛОВСЬКОГО, законопроектом пропонувалося з 1 січня 2011 року та у відповідності до закону по державні соціальні гарантії і стандарти, визначити, що державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям розраховується, виходячи з розміру прожиткового мінімуму. Тобто, цей законопроект мав би дозволити збільшити допомогу малозабезпеченим, які мають на неї право згідно з діючим соціальним законодавством, а не в половину менше, як її зараз сплачує уряд М.АЗАРОВА, - сказав А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

"Цей законопроект в черговий раз був відхилений провладною більшістю. Партія регіонів відмовилась виконувати соціальні обіцянки свого лідера й продемонструвала, що вона вкотре обманула людей", - наголосив він.

Також, за словами А.ПАВЛОВСЬКОГО, депутати від Партії регіонів не підтримали ще один законопроект, який прямо виходить з передвиборчої програми В.ЯНУКОВИЧА про формування антикризових державних продовольчих та медичних кошиків, автором якого є депутат О.СОЧКА. Законопроектом передбачалася реалізація обіцянки В.ЯНУКОВИЧА після приходу до влади забезпечити людям можливість купувати за доступними цінами найнеобхідніші продукти харчування та лікарські засоби в умовах зростання цін.

«Ще й сьогодні у людей зберігаються біло-сині буклети з президентської виборчої кампанії, де прямо вказано, що після приходу до влади ЯНУКОВИЧ втілить ці законодавчі ініціативи. Минуло майже дев’ять місяців з дня інавгурації і - тиша. Тому ми з колегами вирішили нагадати владі, що вона мусить бути відповідальною перед людьми», - наголосив А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

«І коли в магазинах і на базарах ціни щодня змінюються у бік зростання, влада зобов’язана подбати про громадян. Але депутати від Партії регіонів спільно, до речі, з членами комітету соціальної політики від Комуністичної партії фактично виступили проти обіцянок ЯНУКОВИЧА», - сказав А.ПАВЛОВСЬКИЙ.