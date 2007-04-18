Ющенко згодний перенести вибори на червень

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає перенесення дати дострокових парламентських виборів на червень.

Про це він сказав журналістам учора ввечері у Великій Британії.

За словами В.ЮЩЕНКА, це необхідно для ухвалення низки законів з метою забезпечення проведення дострокових виборів. "Там потрібно більш 10 законів напрацювати”, - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Президент України підписав указ про розпуск парламенту, згідно з яким наступні вибори до ВР відбудуться 27 травня.

Водночас прем’єр-міністр прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ 18 квітня заявив, що дострокові парламентські вибори неможливо провести в передбачені Указом Президента терміни без внесення змін до виборчого законодавства.

«Без внесення необхідних змін до законодавства про вибори, проведення дострокових виборів до Верховної Ради в передбачені Конституцією терміни - 2 місяці - технічно і практично неможливо. Виправити ситуацію може тільки Верховна Рада, яку Президент вважає нелегітимною. Коло замкнулося», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.