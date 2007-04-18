Ющенко згодний перенести вибори на червень
Там потрібно більше 10 законів напрацювати...
Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає перенесення дати дострокових парламентських виборів на червень.
Про це він сказав журналістам учора ввечері у Великій Британії.
За словами В.ЮЩЕНКА, це необхідно для ухвалення низки законів з метою забезпечення проведення дострокових виборів. "Там потрібно більш 10 законів напрацювати”, - сказав Президент.
Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Президент України підписав указ про розпуск парламенту, згідно з яким наступні вибори до ВР відбудуться 27 травня.
Водночас прем’єр-міністр прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ 18 квітня заявив, що дострокові парламентські вибори неможливо провести в передбачені Указом Президента терміни без внесення змін до виборчого законодавства.
«Без внесення необхідних змін до законодавства про вибори, проведення дострокових виборів до Верховної Ради в передбачені Конституцією терміни - 2 місяці - технічно і практично неможливо. Виправити ситуацію може тільки Верховна Рада, яку Президент вважає нелегітимною. Коло замкнулося», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.