Опозиція пікетує Конституційний Суд

Сьогодні о 9.00 в Києві за ініціативою Об’єднаної опозиції розпочалася акція “Чесний суд - чесні вибори!”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, прихильники “Нашої України”, Блоку Юлії Тимошенко та “Народної самооборони” пікетують Конституційний Суд України з метою привернути увагу суспільства до важливості справедливого і неупередженого розгляду питання і прийняття рішення щодо указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, а також недопущення корупційних дій в стінах Конституційного Суду.

За даними “Нашої України”, під час проведення акції, приблизно об 12.00 біля приміщення КС планується брифінг для преси лідерів Об’єднаної опозиції: В’ячеслава КИРИЛЕНКА, Юлії ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні КС продовжить розгляд справи щодо конституційності указу Президента України про розпуск парламенту.