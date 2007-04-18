Мітингувальники не пускають суддів КС до приміщення суду

Засідання Конституційного Суду у справі щодо конституційності Указу Президента про розпуск Верховної Ради, заплановане на 9.30, досі не розпочалося через відсутність кворуму.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент у приміщенні суду знаходиться лише 6 суддів з 18. Інші судді поки що не можуть потрапити до приміщення суду через пікети прихильників опозиції та коаліції.

Як повідомляв УНІАН, біля будівлі Суду пікетують близько 5 тис. прихильників опозиції та близько 1 тис. прихильників коаліції.

Прихильники НСНУ, БЮТ та «Народної самооборони» пікетують КС з метою привернути увагу суспільства до важливості справедливого і неупередженого розгляду питання і прийняття рішення щодо указу Президента про дострокове припинення повноважень ВР, а також недопущення корупційних дій в стінах Конституційного Суду.

Натомість прихильники коаліції протестують проти указу Президента про розпуск ВР.