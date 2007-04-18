Біля Конституційного Суду міліція побила депутатів від опозиції

Працівники спецпідрозділу побили депутатів від опозиції, заявляє керівник Інформаційно-аналітичного управління “Нашої України” Анатолій ЛУЦЕНКО, який знаходиться зараз на місці подій біля Конституційного Суду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», за його словами, “при проведенні суддів через ворота до КС ОМОН побив депутатів від опозиції”.

За його словами, деякі з депутатів зазнали тілесних ушкоджень, серед них Давид ЖВАНІЯ, Олег ЛЯШКО, Володимир КАРПУК, Зіновій ШКУТЯК.

“Міліція вперше за історію незалежної України застосувала фізичну силу відносно депутатів. Ми закликаємо правоохоронців дотримуватися законів України і не вдаватися до силових дій відносно українських громадян”, – сказав А.ЛУЦЕНКО.

Водночас народний депутат Д.ЖВАНІЯ заявив, що діями правоохоронців, які застосували силу керували представники правлячої коаліції.