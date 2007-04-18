Біля Конституційного Суду зібралося близько 10 тисяч чоловік

Близько тисячі прихильників коаліції та до 9 тисяч прихильників опозиції пікетують будівлю Конституційного Суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, прихильники більшості із символікою Партії регіонів розмістилися вздовж паркану, яким огороджений КС. Вони тримають прапори Партії регіонів та українські національні прапори.

Як повідомили представники правоохоронних органів, у напрямку КС зараз рухається не менше 1 тисячі представників Партії регіонів з Майдану Незалежності. Прихильники більшості час від часу вигукують «Янукович!» та «Конституція та закон для всіх один!».

У свою чергу прихильники опозиції під прапорами «Нашої України», БЮТ, Української соціал-демократичної партії, «Народної самооборони» заполонили весь простір на розі вулиць Жилянська і Горького.

Вони вигукують гасла «Зраду геть!» та «Юля!» і тримають в руках плакати з написами «Ми за дострокові вибори», «Зраду геть!».

Пікетувальників розділяє металевий паркан і щільна смуга представників міліції.

Водночас більшість пікетувальників як з одного, так і з іншого боку, сидять на дорозі, обідають і мало реагують на те, що відбувається навколо.