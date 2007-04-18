Конституційний Суд розпочав засідання
11:03, 18 квітня 2007Політика
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У залі - 16 суддів із 18
Конституційний Суд розпочав засідання, на якому розглядається справа за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року № 264.
Як передає кореспондент УНІАН, зараз на засіданні присутні 16 з 18 суддів КС.
З поважних причин відсутні судді Володимир КАМПО і Володимир ІВАЩЕНКО.
Зараз один з авторів конституційного подання народний депутат з Партії регіонів Юрій МИРОШНИЧЕНКО продовжує відповідати на запитання представників сторін.
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