Конституційний Суд розпочав засідання, на якому розглядається справа за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року № 264.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз на засіданні присутні 16 з 18 суддів КС.

З поважних причин відсутні судді Володимир КАМПО і Володимир ІВАЩЕНКО.

Зараз один з авторів конституційного подання народний депутат з Партії регіонів Юрій МИРОШНИЧЕНКО продовжує відповідати на запитання представників сторін.