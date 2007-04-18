Мороз викликає у Верховну Раду Цушка і Медведька

Завтра передбачається у Верховній Раді України заслуховування інформації міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА і генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з приводу ситуації навколо блокування Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.

За його словами, сьогодні будуть підготовлені листи до керівництва МВС та Генпрокуратури з проханням зробити таку інформацію у парламенті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 9.30 мало розпочатися друге засідання КС у справі щодо конституційності указу Президента про розпуск парламенту. Однак засідання не розпочалося вчасно через спроби мітингувальників, які оточили приміщення КС і заблокували усі можливі входи до приміщення.

Окрім того, співробітники спецпідрозділу міліції побили присутніх біля приміщення КС народних депутатів України. Тілесних ушкоджень зазнали депутати Давид ЖВАНІЯ, Олег ЛЯШКО, Володимир КАРПУК, Зіновій ШКУТЯК.