Мороз думає, що Тимошенко голосувала б за імпічмент Ющенка

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ вважає недоцільним порушувати питання про імпічмент Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні парламенту, коментуючи, зокрема, заяву КПУ щодо намірів ініціювати імпічмент, якщо Президент України не вживе заходів для розблокування роботи Конституційного Суду.

«Я не вважаю, що це потрібно робити, більше того, я вважаю, що це не треба робити», - наголосив О.МОРОЗ.

Він зазначив, що якби сьогодні ВР внесла в порядок денний питання про імпічмент Віктора ЮЩЕНКА, то «тут відразу Блок Тимошенко весь би сидів у залі», і тоді , за словами О.МОРОЗА, “вистачило б голосів парламенту для імпічменту”.

Він вважає, що оточення Президента має «трохи тверезо дивитися на те, хто і які дає оцінки тому, що відбувається в державі». О.МОРОЗ підкреслив, що все в Україні має відбуватися в рамках Конституції, а не антиконституційними методами, бо «нічого з цього дива не вийде доброго, для України принаймні».

За словами голови ВР, він «був і є прибічником того, що вибори (йдеться про вибори до ВР – УНІАН) будуть у 2011 році». Він зазначив, що «двома руками за знаходження компромісу» між політичними силами. «Ми знайдемо компроміс, одна тільки умова обов’язкова – на основі Конституції», - наголосив О.МОРОЗ. «Все інше – це, вибачте, теревені», - додав він.