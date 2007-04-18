Азарова і Кінаха виселяють з Кабміну
На ці цілі передбачено 13 мільйонів гривень
Кабмін виселяє з будівлі на Грушевського два міністерства. Офіційний привід — ремонт і нестача місця для нарад.
Змінити адреси будуть вимушені Мінфінансів і Мінекономіки, якими керують відповідно Микола Азаров і Анатолій Кінах. Секретаріат Кабміну, що займається переїздом, вже виділив цим відомствам декілька будівель в центрі столиці. Мінфін розміститься на вулиці Межигірській. Там будується нова адміністративна будівля. А Мінекономіки переселиться в дві будівлі на бульварі Дружби народів. Зараз виселення міністерств проводиться під приводом ремонту. За словами начальника управління фінансів і звітності секретаріату Кабміну Олександра Ворона, в поточному році на ці цілі передбачено 13 мільйонів гривень. Ремонт може тривати більше двох років. Проте не виключено, що ремонт офісу уряду викликаний бажанням чиновників секретаріату уряду зайняти додаткові площі.