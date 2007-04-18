Мороз хоче, щоб всі зарубали собі на носі і не просторікували

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ заявляє, що на сьогодні робиться спроба звільнити Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора «бо він не керований».

Про це О.МОРОЗ сказав на засіданні парламенту, передає кореспондент УНІАН.

Як відомо, в деяких ЗМІ з’явилася інформація про те, що можливий розгляд зокрема у п’ятницю на засіданні Ради національної безпеки і оборони питання щодо звільнення генпрокурора.

О.МОРОЗ зазначив, що згідно з Конституцією генерального прокурора за поданням Президента України може звільнити тільки ВР. За його словами, призначити прокурора може також тільки парламент.

О.МОРОЗ також в черговий раз наголосив на тому, що ВР «є, вона працює і буде працювати, бо так передбачено Конституцією». Він також зазначив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО демонстративно проводить консультації лише з прем’єр-міністром України без участі керівника парламенту, тим самим показуючи, «що немає з ким говорити тут, бо, бачите, ВР не працює, її немає».

О.МОРОЗ піддав гострій критиці представників опозиції, які заявляють, що не визнаватимуть рішення Конституційного Суду. За його словами, «раз їм необхідне рішення не приймається», то тоді «значить аморальний суд». «Ну, дивна, викривлена мораль», - зазначив він і додав: «якщо КС приймає справедливе рішення, то воно аморальне». «Та не може бути мораль поза законом. Не можна говорити, що порушення закону є моральним», - підкреслив він.

О.МОРОЗ зазначив: «я б хотів, щоб всі собі зарубали на носі і припинили просторікувати про мораль, бо я помічаю, що ті люди, які найменше мають право говорити про мораль найбільше про нею і розповсюджуються». Він вважає, що такий підхід став «дивною практикою для українського політикуму”.

Говорячи про сьогоднішнє блокування КС, зокрема за участю народних депутатів із опозиції О.МОРОЗ зазначив, що вони сьогодні користуються депутатською недоторканністю, підштовхуючи людей». «Якщо прокуратура звернеться сьогодні до Верховної Ради про те, що їх треба поставити на місце відповідно до закону, то я не думаю, що ВР стане на вашій стороні. Вона підтримає очевидно таку пропозицію», - зазначив О.МОРОЗ, звертаючись до народних депутатів від опозиції.