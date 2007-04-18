Кисельов нагадав депутатам, що війна війною, а обід за розкладом

Пообідавши народні депутати перебуватимуть біля приміщень парламенту, уряду та Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, на зборах народних депутатів, що відбулись одразу після ранкового засідання парламенту, народний депутат з Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ звернувся до народних депутатів від коаліції, щоб вони пообідали і після цього взяли участь у чергуванні.

За його словами, біля ВР мали б чергувати 15 народних депутатів із СПУ, 15 із КПУ – біля Кабінету міністрів України, а всі інші, зокрема народні депутати із фракції Партії регіонів, щоб чергували біля Конституційного Суду.

В.КИСЕЛЬОВ повідомив, що є інформація, що представники опозиції будуть намагатися після виходу суддів із КС «провокувати бійку» як це було сьогодні вранці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ряд суддів Конституційного Суду, а також учасники конституційного процесу не змогли своєчасно потрапити в приміщення Конституційного Суду, де о 9.30 мало початися засідання з розгляду справи щодо указу Президента про розпуск ВР.

Приміщення суду пікетували близько 10 тисяч прихильників опозиції і коаліції.

При цьому, співробітники спецпідрозділу міліції побили присутніх біля приміщення КС народних депутатів України. Тілесних ушкоджень зазнали депутати Давид ЖВАНІЯ, Олег ЛЯШКО, Володимир КАРПУК, Зіновій ШКУТЯК, стверджують у прес-службі «Нашої України».

Одразу по цьому Департамент зв’язків з громадськістю МВС України заявив, що “заходи фізичного впливу” щодо присутніх біля Конституційного Суду міліція сьогодні не застосовувала.