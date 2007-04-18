В Європі назвали 6 причин нинішньої кризи в Україні

Співдоповідачі Парламентської Асамблеї Ради Європи по Україні Ханне СЕВЕРІНСЕН та Ренате ВОЛЬВЕНД відзначають, що нинішня політична криза була передбачуваною і неминучою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у пояснювальній записці співдоповідачів ПАРЄ до проекту резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні”, яку планується розглянути 19 квітня.

“Для багатьох спостерігачів за розвитком подій в країні нинішня криза була передбачувана та навіть неминуча”, - зазначається у пояснювальній записці.

На думку співдоповідачів ПАРЄ, кризу викликало 6 основних причин. По-перше, конституційна реформа 2004 року створила “законодавчий хаос” та системну “системну конституційну кризу”. При цьому, до часу набуття чинності політреформою, багато законодавчих норм не було узгоджено, і навіть схвалено, вважають співдоповідачі.

Другою причиною, на думку співдоповідачів ПАРЄ, є те, що з моменту Помаранчевої революції в Україні так і не були створені дійсно демократичні інституції. “Державна машина може, як і раніше, використовуватися як важіль у політичній боротьбі, Конституційний Суд довів неефективність, судова система не виконує своїх функцій, права опозиції не закріплені законом, організація політичних партій залишається далекою від демократичних стандартів, а політичний вплив громадянського суспільства існує лише на папері”, - зазначається у пояснювальній записці.

Третьою причиною, на думку доповідачів, є те, що очікування громадян після Помаранчевої революції залишилися переважно незадоволеними. Зокрема, доповідачі говорять про те, що хоч деякі демократичні зміни у питанні забезпечення основних свобод і були зроблені, однак залишилися невиконаними обіцянки покарати тих, хто сприяв фальсифікації виборів та розслідувати гучні кримінальні справи, такі, як наприклад, справа Гонгадзе. Додатковим шоком для багатьох в Україні стало призначення на посаду прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА після того, як “помаранчеві сили” не змогли створити коаліцію, відзначають співдоповідачі ПАРЄ.

“Небажання Партії регіонів визнати відповідальність за фальсифікацію виборів 2004 року разом з недостатністю політичної волі у Президента В.ЮЩЕНКА довести справу до суду збільшили скептицизм у широкої частини населення”, - зазначається в пояснювальній записці.

Четвертою причиною, на думку доповідачів, стало те, що конституційна реформа залежна від бажання політичних сил та паралічу конституційного судочинства. Крім того, до причин, які зробили нинішню політичну кризу можливою, доповідачі віднесли те, що українським політичним силам не вдалося поєднати “два береги Дніпра”, а також відсутність у України демократичних традицій та розуміння парламентського плюралізму.

Як повідомляв УНІАН, ПАРЄ планує ухвалити проект резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні” 19 квітня після проведення термінових дебатів по нинішній ситуації в країні.