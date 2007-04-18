Як Олена Лукаш до КС через паркан лізла (фото)

Представники Партії регіонів мають намір звернутись до Генеральної прокуратури з приводу блокування роботи Конституційного Суду представниками опозиції та спроби завадити здійсненню судочинства.

Про це журналістам повідомила уповноважений представник Кабміну в КС Олена ЛУКАШ після того, як таки спромоглася потрапити до будівлі Суду через шильний натовп пікетувальників.

Також від себе ЛУКАШ заявила про намір звернутися до Генпрокуратури з проханням притягнути до відповідальності депутатів, які перешкоджали учасникам судового засідання і суддям потрапити до Конституційного суду.

Представник Кабміну ствердила, що її особисто до приміщення КС не пускали депутати від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ та Богдан ГУБСЬКИЙ, та "нашоукраїнець" Руслан КНЯЗЕВИЧ, але там були й інші депутати. Усе це зафіксовано у фото і відеоматеріалах, підкреслила ЛУКАШ.

Представник президента в КС Володимир Шаповал також розповідав про складнощі, із якими він "проривався на роботу", але при цьому "особисто не бачив як депутати заважали комусь пройти".

Фото Первый канал