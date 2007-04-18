Фракція БЮТ складає свої повноваження у ВР

Парламентська фракція БЮТ ухвалила рішення щодо складення народними депутатами фракції своїх повноважень.

Про це УНІАН повідомило джерело у фракції БЮТ.

За інформацією співрозмовника агентства, такий крок депутатів спрямований на те, щоб надати Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ додаткові підставі для розпуску Верховної Ради.