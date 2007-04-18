Фракція БЮТ складає свої повноваження у ВР
14:24, 18 квітня 2007Політика
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Про це УНІАН повідомило джерело
Парламентська фракція БЮТ ухвалила рішення щодо складення народними депутатами фракції своїх повноважень.
Про це УНІАН повідомило джерело у фракції БЮТ.
За інформацією співрозмовника агентства, такий крок депутатів спрямований на те, щоб надати Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ додаткові підставі для розпуску Верховної Ради.
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