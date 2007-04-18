Голові КС дісталися три сосиски і дві скориночки хліба
Домбровський рекомендує приносити "тормозок"
Голова Конституційного Суду Іван Домбровський рекомендує всім учасникам процесу по розгляду подання 53 депутатів щодо конституційності указу Президента Віктора Ющенка про розпуск Верховної Ради приносити з собою обід.
Таку рекомендацію Домбровський висловив після перерви на обід.
«Я розумію, що не всі встигли пообідати, оскільки заблоковані всі під`їзди. Мені самому дісталися три сосиски, два шматочки хліба, тому я рекомендую приносити з собою «тормозок», – сказав Домбровській.
На даний момент КС слухає доповідь представника Президента в суді Володимира Шаповала.
Як повідомлялося, Конституційний Суд не міг вчасно почати розгляд представлення 53 депутатів про конституційність указу Президента Віктора Ющенка про розпуск Верховної Ради через відсутність кворуму суддів.
4 тис. прихильників коаліції і опозиції блокували вхід до КС.
Обком з посиланням на Українські новини