Голові КС дісталися три сосиски і дві скориночки хліба

Голова Конституційного Суду Іван Домбровський рекомендує всім учасникам процесу по розгляду подання 53 депутатів щодо конституційності указу Президента Віктора Ющенка про розпуск Верховної Ради приносити з собою обід.

Таку рекомендацію Домбровський висловив після перерви на обід.

«Я розумію, що не всі встигли пообідати, оскільки заблоковані всі під`їзди. Мені самому дісталися три сосиски, два шматочки хліба, тому я рекомендую приносити з собою «тормозок», – сказав Домбровській.

На даний момент КС слухає доповідь представника Президента в суді Володимира Шаповала.

Як повідомлялося, Конституційний Суд не міг вчасно почати розгляд представлення 53 депутатів про конституційність указу Президента Віктора Ющенка про розпуск Верховної Ради через відсутність кворуму суддів.

4 тис. прихильників коаліції і опозиції блокували вхід до КС.

Обком з посиланням на Українські новини