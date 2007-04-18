В УНІАН відбудеться прес-конференція представників коаліції

Сьогодні о 16.00 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція представників коаліції щодо можливих провокацій із силовим захопленням Секретаріату Президента України, Нацбанку та інших адміністративних будіель. Зокрема, в прес-конференції візьмуть участь член Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ, а також представники СПУ і КПУ.

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