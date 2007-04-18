Біля Секретаріату зав`язалася сутичка: втрутилася міліція

Міліція попередила сутичку біля Секретаріату Президента між прихильниками опозиції і коаліції.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві начальник департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Костянтин СТОГНІЙ, в обідню пору біля Секретаріату Президента з боку вулиці Лютеранської зібралося до 400 прихильників коаліції та близько 200 прихильників “Нашої України” та партії “Пора”, між якими через певний час зав’язалась сутичка, яку вдалося зупинити.

В той же час присутній на прес-конференції заступник міністра внутрішніх справ, начальник головного штабу міністерства Сергій ПОПКОВ зазначив, що «там дуже професійно діяли міліціонери».

У свою чергу, коментуючи інцидент інший заступник міністра МВС Василь ФАТХУТДІНОВ сказав: «краще хай міліція втручається і розбирається, ніж обидві сторони з’ясовують між собою (мається на увазі стосунки – УНІАН)».