Міноборони пропонує Кисельову розслабитися

В Міністерстві оборони називають абсолютно безвідповідальною і такою, що не відповідає дійсності, інформацію народного депутата Василя КИСЕЛЬОВА про намір перекинути цієї ночі військовий полк з Дніпропетровська для посилення президентських сил.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві управління прес-служби Міноборони з приводу того, що “сьогодні, 18 квітня, деякі ЗМІ поширили заяву народного депутата, одного з представників фракції Партії регіонів стосовно перекидання «полку військових» цієї ночі з-під Дніпропетровська для посилення Президентського полку, які мають протягом двох тижнів дислокуватися під Києвом”. Для надання більшої серйозності це названо «абсолютно достовірною інформацією», зазначили в Міноборони.

Як повідомили Управлінню прес-служби Міноборони в штабі армійського корпусу, який розміщується на Дніпропетровщині, усі військовослужбовці військових частин та з’єднань, що входять до його складу, знаходяться у місцях постійної дислокації і ніяких “перекидань” не здійснювали.

Виконуючи наказ міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА щодо заборони у період політичної кризи в державі підвищувати ступінь бойової готовності частин і з’єднань Збройних сил України, жоден з військових підрозділів на Дніпропетровщині ні вдень, а тим паче вночі не залишав і не планує залишати місця своєї постійної дислокації, наголосили в Міноборони.

Наступним авторам “абсолютно достовірної інформації” Управління прес-служби МО України переконливо рекомендує спочатку перевіряти факти у профільних першоджерелах, а у разі підтвердження - ознайомлювати суспільство з ними, а не створювати віртуальну загрозу і самим же її боятися.