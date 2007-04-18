Генпрокуратура знову зацікавилася братом Балоги

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти співробітника СБУ у зв’язку зі справою, пов’язаною з Павлом БАЛОГОЮ - братом глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ.

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, справа порушена за фактом контрабандного переміщення П.БАЛОГОЮ легкового автомобіля “Мерседес Бенц 320” через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Прокуратура повідомляє, що перевіркою було встановлено, що цей автомобіль ввезено 13 серпня 1998 року з Угорщини через митний пост „Тиса” Чопської митниці. При цьому митним органам було пред’явлено документи, які містили неправдиві дані щодо вартості автомобіля, яка занижена до 9200 доларів США, хоча, як встановила експертиза, справжня вартість цього автомобіля перевищує 260 тис. грн.

”Цікавим є те, що документи, які підтверджують факт контрабанди, а саме оригінали декларації форми МД-7, контракт, інвойс тощо було виявлено у гаражі одного з гаражно-будівельних кооперативів м. Києва”, - зазначається в повідомлені.

”З’ясувалося, що ці матеріали виділялися з кримінальної справи на підставі рішення начальника 1-го відділу слідчого управління СБУ Миколи ГЕРАСИМЕНКА для начебто долучення до матеріалів іншої кримінальної справи. Однак насправді вони нікуди не долучалися, а зберігалися у гаражі саме з метою приховування тяжкого злочину”, - зазначає генпрокуратура.

З огляду на це Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу стосовно цього працівника СБУ за зловживання ним своїм службовим становищем, внаслідок чого “заподіяно істотну шкоду державним інтересам, яка виразилася у підриві авторитету Служби безпеки України”, за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 364 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого Шевченківський суд м. Києва своїм рішенням скасував постанову про порушення кримінальної справи про причетність до контрабанди автомобілів стосовно Павла БАЛОГИ - брата глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ.

Суд задовольнив клопотання адвоката П.БАЛОГИ, який просив визнати постанову про порушення кримінальної справи незаконною і скасувати її.

Довідка УНІАН. Кримінальну справу стосовно П.БАЛОГИ було порушено у 2001 році Головним управлінням "К" СБУ. Наприкінці минулого року Генеральна прокуратура України поновила розслідування цієї справи.