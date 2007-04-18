Тимошенко, Кириленко, Луценко скликають ”масштабний мітинг”

Лідери опозиції закликають громадян України в п’ятницю, 20 квітня, о 18.00 взяти участь в акції протесту на Європейській площі в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні під час прес-конференції лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО наголосила, що «сьогодні прийшов час звернутися з таким проханням до громадян України».

Вона наголосила, що останнім часом опозиційні політичні сили отримують з усіх регіонів України звернення від громадян з проханням зібрати у Києві масштабний мітинг на підтримку опозиції.

Тим самим, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, прихильники опозиції хочуть зробити все, аби «припинити демонстрацію штучних майданів з боку Партії регіонів і зібрати той майдан, який наведе порядок в Україні». Лідер БЮТ також наголосила, що під час мітингу 20 квітня буде прийняте рішення, чи матимуть акції безстроковий характер.

У свою чергу лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО зазначив, що акція проходитиме під гаслом «Заколотникам – ні! Достроковим виборам – так!». Він зазначив, що проведення акції протесту має продемонструвати “заколотникам, які вчепилися за депутатські і міністерські крісла, що Україна вже не та, і що українців в загони для козлів не загнати».