Тимошенко: шкура Мороза нікому не цікава

Лідери опозиційних сил називають нісенітницею заяви голови парламенту Олександра МОРОЗА щодо наміру опозиції під виглядом прихильників коаліції захопити Секретаріат Президента і ряд інших державних установ.

Зокрема, сьогодні під час прес-конференції лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО наголосила, що «для кожного справжнього опозиціонера перевдягнутися в інші кольори є ганьбою». «Ми б ніколи не хотіли бути в шкурі МОРОЗА. Його шкура ні для кого в Україні не є цікавою», - сказала лідер БЮТ.

Зі свого боку лідер громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО наголосив, що представники коаліції вже неодноразово лякали українське суспільство начебто намірами опозиції здійснити провокації.

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що він може запропонувати коаліції обговорити інформацію «про те, що український підводний човен просувається під землею по річці Либідь в напрямку Верховної Ради». За його словами, це було б цікавою інформацією для таких представників коаліції, як Василь ВОЛГА, Василь КИСЕЛЬОВ і, власне, для самого Олександра МОРОЗА. При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що чим далі представники коаліції будуть робити подібні заяви, тим більше українське суспільство буде схилятися до думки, що Україні потрібна нова владна команда.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні ВР О.МОРОЗ сказав, що "готується елементарна провокація". А саме надійшла інформація, що «під виглядом представників коаліції має інсценуватися захоплення Секретаріату Президента, НБУ та інших адміністративних споруд”. О.МОРОЗ попросив ініціаторів від коаліції, щоб вони відвели людей, залучених до акцій коаліції, від Секретаріату Президента. Він підкреслив, що вважає, що прибічників коаліції не має бути біля Секретаріату Президента.

Після цього депутат з фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ закликав депутатів з коаліції пообідати і виходити на чергування до приміщень парламенту, уряду та Конституційного Суду. За словами В.КИСЕЛЬОВА, біля ВР мають чергувати 15 народних депутатів із СПУ, 15 із КПУ – біля Кабінету міністрів України, а всі інші, зокрема народні депутати із фракції Партії регіонів, чергуватимуть біля Конституційного Суду.