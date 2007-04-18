Симоненко: парламент зможе працювати і без БЮТ з Нашою Україною

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО вважає, що відкликання депутатів “Нашої України” та Блоку Юлії Тимошенко з парламенту не стане додатковою причиною розпуску Верховної Ради.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО заявив сьогодні у Страсбурзі.

“Все одно буде більше, ніж 226 депутатів, парламент зможе працювати”, - сказав він.