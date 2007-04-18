Симоненко: парламент зможе працювати і без БЮТ з Нашою Україною
20:20, 18 квітня 2007Політика
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Лідер комуністів перебуває в Страсбурзі
Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО вважає, що відкликання депутатів “Нашої України” та Блоку Юлії Тимошенко з парламенту не стане додатковою причиною розпуску Верховної Ради.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО заявив сьогодні у Страсбурзі.
“Все одно буде більше, ніж 226 депутатів, парламент зможе працювати”, - сказав він.
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