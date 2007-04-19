Парламентські перспективи Луценка Тимошенко вважає утопією

Лідер блоку свого імені Юлія Тимошенко вважає, що блоки "Українська правица" і "Народна самооборона" Юрія Луценко мають невеликі шанси потрапити до парламенту в ході дострокових виборів.

"Мені шкода, що у цих партій дуже мало шансів потрапити до парламенту. Мені здавалося, що вже з попередніх поразок, коли мільйон голосів "йшло" на маленькі патріотичні партії, зробили висновки. Адже потім ці голоси частково перейшли Партії регіонів. Причому це були голоси справжніх патріотів, демократичних людей. На жаль, історія нічому не вчить", - сказала Тимошенко в інтерв`ю "Газеті 24", яке буде опубліковано у четвер.

В той же час лідер БЮТ виразила надію, що "демократична частина суспільства зробить висновки і не віддасть свої голоси тим партіям, які, очевидно, не подолають 3-процентний бар`єр".

Відповідаючи на питання, чому демократичні партії не змогли домовитися про створення єдиного мегаблоку, Тимошенко сказала: "Перешкодою стали виключно амбіції маленьких партій. І наші двері були відкриті для переговорів, і двері "Нашої України".

"Ми запрошували, до останньої хвилини не формували список, поки вони не визначаться. Вони для себе поставили завдання подолати 3-процентний бар`єр і узяти значно більше представництво в парламенті. Але мені здається, що це - чергова утопія", - підкреслила вона.

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