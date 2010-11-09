ЄДАПС робитиме документи для співробітників Інтерполу

Інтерпол затвердив український консорціум «ЄДАПС» виробником посвідчень для своїх співробітників

Київ. 9 листопада. УНІАН. Генеральна асамблея Міжнародної організації кримінальної поліції («Інтерпол») на своєму засіданні 8 листопада 2010 р. затвердила виробником електронних (біометричних) проїзних документів для своїх співробітників - паспортів і ідентифікаційних карт - український консорціум «ЄДАПС». Про це повідомив сьогодні під час презентації в Києві член Ради директорів консорціуму «ЄДАПС» Георгій БЕЙЛІН.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, розроблені українськими фахівцями і затверджені на засіданні Асамблеї Інтерполу електронні паспорти і пластикові ідентифікаційні карти містять мікрочіп з персональними, у тому числі й біометричними, даними його власника. Також в обох документах Інтерполу використовуються суперсучасні голографічні захисні елементи, які неможливо підробити і які забезпечують легкість у визначенні достовірності документа неозброєним оком.

На прес-конференції у Києві була презентована унікальна промислова система: устаткування для роботи з біометричними даними і установка з лазерного гравіювання і електронної персоналізації ідентифікаційних документів. Дана система повністю розроблена ученими і технологами консорціуму «ЄДАПС».

За інформацією члена Ради директорів консорціуму, в процесі персоналізації на ID-карту вноситься фотографія власника, його ідентифікаційні дані, особистий підпис, відбитки пальців й ін.

Як зазначив Г.БЕЙЛІН, в усьому світі таке устаткування вважається одним з найбільш високотехнологічних за складністю розробки, при цьому, за його словами, при високій якості виконання системи персоналізації, розроблені «ЄДАПС», у рази дешевші за зарубіжні аналоги.

Г.БЕЙЛІН також зазначив, що консорціум на сьогодні є лідером у розробці ряду новітніх технологій, зокрема голографічного захисту, що дозволяє йому брати участь практично в усіх міжнародних тендерах.

За його інформацією, вже сьогодні консорціум здійснює ряд проектів за кордоном. Зокрема, за словами Г.БЕЙЛІНА, «ЄДАПС» був розроблений біометричний реєстр населення Кенії, що містить інформацію, включаючи відбитки пальців, про більш ніж 20 млн. громадян цієї країни, а також здійснюється виробництво посвідчень водіїв для такої густонаселеної країни як Пакистан. Усього на даний час, за оцінкою Г.БЕЙЛІНА, «ЄДАПС» поставляє свою продукцію у більш ніж 26 країн.

За словами члена Ради директорів консорціуму, «ЄДАПС» також розробив прототип українського біометричного паспорта для виїзду за кордон, який успішно пройшов тестування у провідних світових лабораторіях і дістав схвалення ICAO (Міжнародної організації цивільної авіації). За словами Г.БЕЙЛІНА, консорціум готовий вже сьогодні без залучення державного фінансування і будь-яких іноземних технологій зайнятися випуском даних документів для українських громадян.

*** Консорціум «ЄДАПС» володіє найсучаснішими і повністю сертифікованими потужностями, включаючи одне з найбільших виробництв з випуску і аутсорсингу персоналізації платіжних карт VISA і MasterCard.

Паспорти та ідентифікаційні документи, які випускає «ЄДАПС», були визнані ICAO і ОБСЄ одними з найкращих у світі. Права водіїв, що випускаються консорціумом, заслужили високу оцінку Європейського Союзу. Консорціум «ЄДАПС» є розробником унікальної системи ідентифікації діамантів і ювелірних виробів, виробником паспортів всесвітньо відомої компанії De Beers.