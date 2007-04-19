Представник Президента в КС зібрався у відставку

Володимир ШАПОВАЛ заявляє, що піде у відставку з посади представника Президента України в Конституційному Суді по завершенні розгляду справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року № 264.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ШАПОВАЛ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам під час перерви в засіданні КС.

«Я можу вам сказати, що після цієї справи я звільнюся з посади представника Президента в КСУ», - сказав він.

Про причини такого свого кроку В.ШАПОВАЛ пообіцяв розповісти на прес-конференції після завершення розгляду Конституційним Судом подання щодо конституційності указу Президента про розпуск парламенту.