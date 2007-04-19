Коаліція заявляє, що опозиція веде під КС криміналітет

Коаліція національної єдності попереджає про можливі масові провокації з боку опозиції сьогодні біля приміщення Конституційного Суду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів із посиланням на “надійні джерела з фракції БЮТ”.

Зокрема, народні депутати від фракції Партії регіонів Павло БУРЛАКОВ, Олександр КОЗУБ і Андрій ПІНЧУК стверджують, що “19 квітня опозиція планує масові провокації біля будинку Конституційного суду України із застосуванням холодної зброї, збирає представників криміналітету з метою влаштування масових заворушень і недопущення суддів Конституційного Суду України на робочі місця”.

Депутати заявляють, що коаліція “вживатиме рішучих заходів для недопущення провокацій і збереження миру та спокою у суспільстві” та закликає правоохоронні органи забезпечити нормальну роботу КС і не допустити заворушень.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня Конституційний Суд України розпочав у формі невідкладного конституційного провадження розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року № 264.

18 квітня ряд суддів Конституційного Суду, а також учасники конституційного процесу не змогли своєчасно потрапити в приміщення Конституційного Суду, де о 9.30 мало початися засідання з розгляду справи щодо указу Президента про розпуск ВР.

Приміщення суду пікетували близько 10 тисяч прихильників опозиції і коаліції.

При цьому, співробітники спецпідрозділу міліції побили присутніх біля приміщення КС народних депутатів України. Тілесних ушкоджень зазнали депутати Давид ЖВАНІЯ, Олег ЛЯШКО, Володимир КАРПУК, Зіновій ШКУТЯК, стверджують у прес-службі «Нашої України».

У той же день на засіданні ВР Олександр МОРОЗ сказав: надійшла інформація, що «готується елементарна провокація». Він розповів, що їм надійшла інформація про те, що “опозиція готує провокації щодо силового захоплення Секретаріату Президента України, НБУ та інших адміністративних споруд”. Після чого депутат з фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ закликав депутатів з коаліції пообідати і виходити на чергування до приміщень парламенту, уряду та Конституційного Суду. За словами В.КИСЕЛЬОВА, біля ВР мають чергувати 15 народних депутатів із СПУ, 15 із КПУ – біля Кабінету міністрів України, а всі інші, зокрема народні депутати із фракції Партії регіонів, чергуватимуть біля Конституційного Суду.

Натомість лідери опозиційних сил назвали нісенітницею заяви голови парламенту О.МОРОЗА щодо наміру опозиції під виглядом прихильників коаліції захопити Секретаріат Президента і ряд інших державних установ. Зокрема, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО наголосила, що «для кожного справжнього опозиціонера перевдягнутися в інші кольори є ганьбою». «Ми б ніколи не хотіли бути в шкурі МОРОЗА. Його шкура ні для кого в Україні не є цікавою», - сказала лідер БЮТ.