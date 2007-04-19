ПАРЄ звинуватила всі українські власті в невиконанні судових рішень
13:04, 19 квітня 2007Політика
1779
Поправка до проекту резолюції
Парламентська Асамблея Ради Європи звинуватила вищих українських чиновників у невиконанні судових рішень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в прийнятій депутатами поправці до проекту резолюції.
Зокрема, поправкою до пункту 13 проекту резолюції наголошується, що Асамблея висловлює жаль з приводу того, що «вищі представники влади не виконують судових рішень».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter