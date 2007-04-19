Мороз у Страсбурзі показав себе у всій красі

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ подякував Парламентській Асамблеї Ради Європи за прийняту сьогодні резолюцію по Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, після завершення голосування за проектом резолюції Президент ПАРЄ Рене ван дер ЛІНДЕН заявив, що вирішив надати голові ВР можливість подякувати ПАРЄ.

Український депутат Григорій НЕМИРЯ попросив слово за процедурою і запропонував не надавати слова О.МОРОЗУ, оскільки це не відповідає процедурі ПАРЄ.

Президент ПАРЄ все ж таки вирішив надати О.МОРОЗУ слово, проте застеріг його, що він може сказати не більше одного речення.

О.МОРОЗ подякував Асамблеї за резолюцію і дебати, і спробував переконати членів ПАРЄ у тому, що Україна самостійно знайде вихід із ситуації, проте був перерваний Президентом ПАРЄ, який зазначив, що вони перед початком дебатів домовилися про те, які слова може висловити О.МОРОЗ.

Водночас О.МОРОЗ, скориставшись паузою, що виникла при перекладі слів Р. ван дер ЛІНДЕНА, знову почав говорити. Він знову подякував ПАРЄ за резолюцію і запросив всіх на чемпіонат Європи з футболу у 2012 році, який пройде в Україні і Польщі.