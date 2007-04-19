Ківалов розчарував Тимошенко: нічого не вийде?

Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ вважає, що складення повноважень депутатами фракцій «Наша Україна» і БЮТ не призведе до визнання парламенту неповноважним.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів з посиланням на С.КІВАЛОВА.

«Парадоксально, але факт: опозиціонери стверджують, що зробили Верховну Раду неповноважною, а перевибори – неминучими. Чергова зухвала брехня», - сказав С.КІВАЛОВ, посилаючись на статтю 82 Конституції, в якій говориться, що «Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менше двох третин від її конституційного складу».

Депутат наголошує, що на виборах 26 березня 2006 року Верховна Рада України V скликання була обрана не на дві третини, а повністю, у складі 450 народних депутатів. «Результати виборів скріплені остаточним рішенням суду і визнані незалежними спостерігачами. До початку першої сесії Верховної Ради в травні 2006 року 448 народних депутатів зареєструвалися, склали присягу і голосували на засіданнях Верховної Ради», - нагадує він.

За його словами, згідно зі ст. 82 Конституції Верховна Рада України V скликання повноважна до 2011 року включно. «Що ж до рішення Конституційного Суду 2002 року, то воно тлумачило саме ту статтю Конституції, яку було змінено в 2004 році, стосовно мішаної, мажоритарно-пропорційної системи виборів і, нарешті, для випадків проведення дострокових виборів. Нову редакцію статті 82 Конституції України Конституційний Суд ніколи не тлумачив. Проти цього нічого не скажеш», - пояснив С.КІВАЛОВ.

Депутат вважає, що, складаючи свої повноваження, народні депутати від опозиції «демонструють, в першу чергу, зневагу до голосуючих за них громадян». «Своє байдуже, наплювацьке ставлення до потреб українців, які народні депутати зобов`язані захищати впродовж всього терміну повноважень: з 2006 по 2011 рік. Цим «народним обранцям» вистачило і року, щоб закинути роботу і гордо віддалитися. Цікаво, який їхній наступний крок? Масова відмова від українського громадянства? Або колективний виїзд за межі України, подалі від українського народу і його проблем?», - поцікавився С.КІВАЛОВ.