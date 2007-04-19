Янукович розповів, яка країна підходить для його дітей

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ спростовує існування особистого конфлікту з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв`ю телеканалу “Euronews”.

“Природно, тут є дві сторони. У даному випадку їх можна охарактеризувати, що є Президент ЮЩЕНКО, є прем’єр-міністр ЯНУКОВИЧ. Але насправді, причини полягають зовсім в іншому, причини не в особистостях. Тому просто потрібно жити за демократичними принципами і до цього політики повинні бути готові”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем’єр-міністр підкреслив, що не хотів би, щоб його діти жили в країні, де головним є принцип політичної доцільності. “Я вважаю, що верховенство права, права людини, свобода слова – це основи демократичного суспільства, це основи тієї країни, про яку ми мріємо”, - пояснив він.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що причини політичної кризи полягають у подіях 2004 року. “Я вважаю, що практично за всі роки незалежності була неефективна система, котра в останні роки дала уже свої збої. 2004 рік розкрив цей нарив, на площі України під різними прапорами вийшли люди, що відстоювали свої принципи. 2004 рік був, я б сказав, роком очищення суспільства. Також 2004 рік був роком прийняття нової Конституції. Була закладена нова система влади – парламентсько-президентська модель”, - аргументував він.

За словами прем’єр-міністра, наступним етапом став 2006 рік, коли розпочалась реалізація нової Конституції. “Правляча коаліція почала це робити, але стара система пручається, не хоче віддавати ці повноваження, і для цього шукає будь-які шляхи”, - вважає В.ЯНУКОВИЧ.