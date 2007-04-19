Черновецький не хоче підстрибувати і дзвонити, як зайчик

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що в Києві розпочата підготовка до позачергових виборів згідно з указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА, але, разом з тим, він вважає, що фізично організувати такі вибори до 27 травня нереально.

Про це він сказав сьогодні, виступаючи перед депутатами Київради з доповіддю щодо виконання указу Президента № 264 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України».

Це питання було внесене в порядок пленарного засідання за пропозицією фракцій, які входять в об`єднання «Демократичний Київ».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що ним «указ Президента прийнятий і виконується». За його словами, вже видане відповідне розпорядження на виконання указу Президента. «Розпорядження є, його всі райони знають. Я законослухняний голова Київської міської державної адміністрації, якого призначив глава держави», - підкреслив мер Києва.

Разом з тим, на його думку, в даній ситуації необхідно все-таки дочекатися рішення Конституційного Суду з питання конституційності указу Президента. «Є указ, ми його виконуємо. Буде інше рішення – ми будемо і його виконувати», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

На запитання депутатів, про що йдеться в розпорядженні, а також, де можна ознайомитися з його змістом, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів, що текст розпорядження він може надати їм після завершення засідання сесії. «Нічого такого там немає. Є указ, є розпорядження, яке потрібне на виконання указу про вибори», - відповів мер.

Продовжуючи свою промову, він також сказав: «Інша справа, що організувати вибори за цей час фізично неможливо. І це знали і ті, хто готували указ, і ті, хто його направляли в адміністрацію. Так, я б міг підстрибуючи дзвонити, як зайчик, по всіх службах і організовувати щось таке незвичайне. Але я вважаю себе солідною людиною, тому я нікуди не дзвоню», - зазначив також Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Крім того, він також підкреслив, що добре ставиться до всіх головних діючих політиків в країні, тому що «по-перше, вони цього заслуговують, а по-друге, від них залежить життєзабезпечення міста».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ при цьому підкреслив, що саме він несе відповідальність в місті за те, що відбувається і категорично проти того, щоб в мерії займалися політикою.